Carolina Llanes dijo que no compra sus carteras de Europa y Estados Unidos como Gladys Bareiro de Módica y aseguró que hoy pidió “prestada” una cartera para acudir a jurar como ministra de la Corte.

La ministra de la máxima instancia judicial, Gladys Bareiro de Módica, fue el blanco de comentarios ayer en la sesión de la Cámara Alta, al responder a Paraguayo Cubas y aclarar que no compra sus carteras de Foz de Iguazú, sino que va a Estados Unidos y a Europa, ya que ella tiene “otro high lível”.

Aparentemente Bareiro de Módica no comparte el mismo nivel de su nueva colega Carolina Llanes, quien a juzgar por sus declaraciones no le importa mucho la colección de carteras.

“La nueva ministra de la corte Suprema Carolina Llanes dijo que no, que ella no compra y que incluso hoy acudió a prestar juramento con una cartera prestada de una amiga”, reveló la periodista de la 970 AM Francisca Pereira, quien le realizó la consulta a la doctora Llanes.

Comentó además que el ministro Manuel Ramírez Candia reconoció que su corbata no es de marca y que la que llevó puesta hoy se la regalaron. En tal sentido, Víctor Ríos sostuvo que Ramírez Candia realmente no compra nada y lo calificó de “muy jopy”.