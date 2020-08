“Quiero resaltar mi indignación por la respuesta del Tribunal. Realmente me siento bastante dolida por todo lo que pasó. Volver a sentir, volver a verle al acosador es muy indignante”, dijo la joven Alexa este martes en conferencia de prensa.

Alexa señaló además que el sacerdote Silvestre Olmedo “mintió descaradamente” a lo largo de todo el proceso.

La joven sostuvo que esperaba una decisión diferente por parte de los magistrados. “¿Cuántas veces me tenía que tocar para que sea acoso? ¿Tenía que esperar a que pase cinco veces? Y si denunciaba a la quinta me iban a decir ¿por qué no denunciaste antes?”, lamentó.

La defensa legal de Alexa anunció que apelarán la decisión del Tribunal de Sentencia que absolvió de culpa y pena al sacerdote.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Dina Marchuk, Hugo Segovia y Letizia de Gásperi, ésta última fue la única en votar a favor de la condena del procesado.