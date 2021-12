El director de la Policía Municipal de Vigilancia, Ariel Andino, informó que 20 funcionarios trabajarán el 1 y 2 de enero en los turnos mañana tarde y noche, a fin de garantizar que los visitantes disfruten del espacio con tranquilidad.

El equipo contará con el apoyo de la Policía Urbana, dependiente de la Policía Nacional, que cuenta con las atribuciones de actuar ante el incumplimiento de leyes, como la número 1.642 que prohíbe la ingesta de alcohol.

“Nosotros estaremos trabajando en equipo con las fuerzas del orden. Como Municipalidad de Asunción debemos cuidar que no ingresen vehículos a la playa y concienciar a los padres para que no permitan el ingreso de los niños al agua, ya que la misma no está habilitada para el baño”, comentó Andino.

Recordó que la semana pasada, entre el 25 y el 26 de diciembre, se recibieron varias denuncias contra personas que ingresaban a la playa con sus vehículos con música a todo volumen y tomaban alcohol. También había bañistas, pese a que el río no es apto sanitariamente.

La Policía Municipal de Tránsito también acompañará el operativo, a fin de guiar a los automovilistas y evitar que lleguen hasta la playa con sus rodados.