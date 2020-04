El fiscal Nelson Ruiz indicó a la radio Universo 970 AM que tomó declaración al chipero Rafael Cardozo este jueves luego de que la Policía informara que el mismo mintió al denunciar a unos policías por robo.

El agente dijo que el denunciante cambió de versión y que durante una charla de media hora, se mostró consternado, lloroso y muy arrepentido por su actuar. El hombre mayor alegó que sacó un crédito de una financiera y ya no tenía la forma de pagar, además debía mantener a las siete personas que integran su familia.

“Yo le ofrecí las garantías pertinentes si me decía si es que fue amenazado o amedrentado, pero me manifestó que no fue amenazado por los policías, sino que lo hizo (la denuncia falsa) por necesidad porque no podía sostener los gastos de su familia”, señaló el fiscal interviniente.

Ruiz sostuvo que no considera necesario ordenar la detención del hombre, porque este siempre estuvo a disposición de la Fiscalía y además tiene domicilio fijo. No obstante, sí se abrirá un proceso de investigación por simulación de hecho punible.

El fiscal dispuso que un médico forense inspeccione al hombre, para disipar las dudas que se generaron en torno al caso, ya que se presume que habría sido presionado por los policías para cambiar su versión.

En tanto que la Defensoría del Pueblo hizo una donación de víveres para la familia de Don Cardozo. Mientras que el representante de futbolistas, Regis Marques, informó mediante sus redes sociales que de igual manera ayudará al hombre, porque este actuó por necesidad.