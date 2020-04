El ministro, reiteró en la conferencia de prensa que las fronteras continuarán cerradas, a pesar de ser una medida extrema, es considerada necesaria para mitigar la propagación del virus y que hasta la fecha da buenos resultados.

González, indicó además que solo podrán ingresar a nuestro país los connacionales que se encuentren en situación de vulnerabilidad, dando prioridad a mujeres y niños.

“A los que no reúnen las condiciones pedimos que aguanten más, es una situación extraordinaria que estamos viviendo. Aquellas personas que no reúnan las condiciones, no vengan, no se expongan. Las mujeres y los niños siempre tendrán prioridad", expresó.

Asimismo, mencionó que el desafío principal representa el Puente de la Amistad, donde diariamente se acercan grupos de compatriotas deseosos de ingresar.

Hasta la fecha, indicó que esta madrugada llegaron hasta dicho puente 183 paraguayos.

No obstante, el alto funcionario explicó que todos los que se encuentren varados en el puente, harán la entrada al territorio nacional en grupos completos, para evitar que se mezclen con personas que ya están cumpliendo la cuarentena.

En relación a la mujer con su beba en brazos viralizado en las redes sociales, el ministro aclaró que fue derivada al Centro de Lactancia de la Dirección de Migraciones, donde sigue permaneciendo.

Connacionales provenientes de Estados Unidos

Federico González, informó que ayer 156 paraguayos ingresaron a nuestro país provenientes de Estados Unidos.

Un grupo mayoritario fue a la Academia Militar (Capiatá), para cumplir con el confinamiento obligatorio por 14 días.

Sin embargo, dijo que se previó otro lugar en el Comando Logístico para 22 personas.

El tercer grupo con síntomas respiratorios, fue derivado un centro específico para esas circunstancias. Además, de otras personas que fueron autorizadas para cumplir con la cuarentena desde sus domicilios bajo control de autoridades del Ministerio de Salud.