Obdulia Florenciano, mamá del policía Edelio Morínigo, retenido por el EPP desde más de cinco años, implotó al grupo delincuente que por lo menos les diga qué pasó con su hijo.

“Pido que consideren a mi familia, que me digan donde está, ustedes son seres humanos, pido que me cuenten que pasó con mi hijo. Soy una madre, quiero que me digan, sea lo que sea”, declaró Obdulia a periodistas de la zona de Arroyito.

“Solamente pido que me den noticia, cualquiera que sea, ustedes también tienen madres, ¿qué pasó con él?”, gregó.

La madre de Edelio reibió hoy la visita del Coronel Félix Diaz, comandante de las Fuerzas de Tarea Conjunta.

El mismo expresó que visita a ña Obdulia, así como a la esposa e hijas de Félix Urbieta, otro de los secuestrados por los epepistas.

“Venimos a darles el saludo en este dia especial, nosotros estamos trabajando para darle tranquilidad a la familia de doña Obdilia, de que estamos trabajando para tener noticias”, dijo Diaz.