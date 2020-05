La defensa del expresidente Horacio Cartes se encuentra elaborando un nuevo hábeas corpus para cerrar el proceso judicial en el Brasil al no existir delito contra el exmandatario, ya que el mismo ayudó a Darío Messer únicamente para su defensa jurídica, no para mantenerlo prófugo.

El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, dijo a la radio Universo 970 AM que no existe nexo alguno del exmandatario con la organización criminal que habría dado apoyo al entonces prófugo Darío Messer. “Horacio Cartes no cometió ningún ilícito al ayudar a un amigo en su defensa jurídica”, resaltó.

El letrado recordó que mediante su delación premiada la pareja de Messer, Myra de Oliveira Athayde, ratificó ante la justicia del Brasil que en ningún momento a Horacio Cartes se le comunicó que el dinero solicitado sería para mantener prófugo a Messer, sino que se le señaló que sería para su defensa jurídica, hecho que no se configura en un delito.

Señaló que el dinero fue solicitado al expresidente en enero de 2019 a través de Julio Messer, hermano de Darío, para su defensa jurídica. Esto confirma que no existía comunicación entre Cartes y el cambista buscado en ese entonces por el Brasil.

“Como la cabeza de la organización, Myra separa absolutamente toda relación del expresidente con la familia Da Motta, Roque Silvera (ambos acogieron al entonces prófugo), y las casas de cambio que puedan estar involucradas en el supuesto apoyo para que Messer esté desaparecido. Ella manifestó que a HC no se le dijo que el dinero iba a ser para otras cuestiones ilícitas, sino que era para una defensa jurídica. Cartes tampoco sabía dónde estaba Messer y no le dio cobertura cuando fue presidente ni tampoco cuando dejó de serlo”, remarcó.

El abogado sostuvo además que Cartes no tenía ningún emprendimiento lícito o ilícito con Messer.

El equipo jurídico en Brasil ya se encuentra redactando el hábeas corpus de trancamiento para que el proceso se cierre de manera definitiva, por la falta de jurisdicción del Brasil y la inexistencia del supuesto delito atribuido al exmandatario.

A principios del mes, el Superior Tribunal de Brasilia hizo lugar al hábeas corpus planteado por la defensa de Horacio Cartes, al remarcar que de haber aportado dinero a la defensa jurídica de Darío Messer no puede ser considerado un elemento iniciario de sospecha de que el mismo forma parte de una organización criminal.