Septiembre resultó más difícil que agosto para el mundo laboral, debido al impacto del Covid-19 en cuanto a cierres, cuarentenas obligatorias, gastos en fumigaciones, insumos de protección y otros factores que generan retrasos y pérdidas.

El director de empleo de la ANR, Enrique López Arce, detalló que las vacancias descendieron un 30 %, mientras que la cantidad de currículos recibidos subió un 20 %.

“Las proyecciones macroeconómicas mejoran, pero eso no se ve en el mercado laboral todavía”, expresó López Arce.

En tal sentido dio a conocer algunos de los principales motivos por los cuales los candidatos pierden oportunidades:

Un 35 % de los aspirante queda fuera por currículum mal hecho, un 25 % no atiende el teléfono, ni devuelve llamadas,un 16 % no puede ir en los días convocados para la entrevista, un 14% no acude a las entrevistas y un 8 % no da referencias laborales.