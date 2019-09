El ministro de Hacienda, Benigno López, reiteró que el Estado no dispone de recursos suficientes para cumplir con los pedidos de aumento presupuestario realizados por diversas instituciones. En el caso de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), planteó una serie de opciones que podrían ayudar a sanear la situación financiera y evitar tocar el PGN 2020.

En entrevista con Radio Uno, Benigno López dijo haberse retirado “bastante optimista” luego de la presentación del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal 2020 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Según indicó, los legisladores “entendieron que tenemos un año difícil y que el año que viene puede continuar siendo difícil si no se dan las condiciones que esperamos que se den”. En igual sentido, habló de “ajustarse los cinturones lo más que se pueda” al tener que aceptar los recortes presupuestarios que fueron contemplados.

López cuestionó que, pese a recibir indicaciones de cómo elaborar sus respectivos presupuestos, las instituciones del Estado de igual manera envían sus pedidos con montos muy elevados. “Hay una creencia popular de que Hacienda tiene dinero y no quiere dar, entonces la gente especula con eso y llegamos a este punto de que nunca están satisfechas las necesidades”.

PEDIDO DE REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA UNA

Respecto al pedido de reprogramación presupuestaria exigido por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para lograr la nivelación salarial, el ministro sostuvo que “se ha hecho un esfuerzo muy importante” para otorgar G. 28.000 millones este año y G. 56.000 millones el próximo año, sin contar con los G. 30.000 millones a ser destinados a los funcionarios administrativos de la institución.

“No tenemos más recursos, hay otras entidades que reclaman y les estamos diciendo que no, pero no por una cuestión de análisis de dónde conviene enviar los recursos. Los recursos no alcanzan para los reclamos salariales que tiene el Estado”, afirmó.

Sobre este mismo punto, recalcó que nos encontramos en un año muy complicado a nivel económico por la caída en los ingresos y el bajo nivel de recaudación tributaria. “Todo el sector público está en la misma situación, cuál sería el argumento para decirles sí a unos y a otros no”, acotó.

A su criterio, la UNA tiene margen como para hacer una reingeniería interna de su presupuesto a fin de lograr la nivelación salarial exigida por docentes y funcionarios. Para ello, sugirió tratar de repartir los recursos tributarios del Estado y las fuentes de ingreso que allí se generan.

López cuestionó si es que, atendiendo a la coyuntura actual, debería seguir financiándose a la facultad de Derecho UNA con casi 8.000 alumnos “que después no tienen trabajo” o si es que la casa de estudios debería redistribuir su presupuesto en el lugar en donde está la fuerza laboral. Igualmente, habló sobre cobrar un “arancel diferenciado” para aquellas personas que tengan recursos suficientes como para pagar.