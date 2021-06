Don Fermín Esquivel, de 72 años, domiciliado en el km 5 Monday de Presidente Franco, relató en entrevista con C9N que ayer fue hasta la gobernación de Alto Paraná para recibir la primera dosis anticovid. Sin embargo, lejos de poder ser inmunizado, el médico que lo atendió le dijo que figuraba como fallecido, por lo que no pudo recibir la vacuna.

“Me recibió un doctor y me dijo que figuro como fallecido por lo que no me iba a vacunar. Sorprendido le respondí: cómo un fallecido va a hablarte y le dije que por primera vez en Paraguay entonces veo que un médico habla con un muerto”, contó.

Posteriormente, el profesional le indicó a Don Fermín que debe ir hasta Asunción, a lo que él se niega. Señaló que esperó mínimo dos horas para que puedan resolver el inconveniente, pero lastimosamente no lograron solucionar y el adulto mayor tuvo que regresar a su domicilio sin ser inmunizado contra el Covid-19.

“Después de dos horas les pedí mi cédula porque me cansé de esperar, no me quisieron entregar y eso me puso más nervioso. Por suerte una licenciada que me estaba acompañando me ayudó y me dieron mi documento”, refirió.

Indicó que hasta el momento ningún personal de salud se comunicó con él. A su criterio, la dosis que le correspondía ya fue vendida o aplicada a otra persona.

Finalmente, mencionó que está a la espera de una respuesta, ya que desea recibir la inmunización contra la enfermedad pandémica.