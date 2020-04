Al mediodía de este jueves, Fabián Martí se presentó ante el Ministerio Público, en compañía de su abogado Juan Kohn Gallardo. Desde la Fiscalía se informó el supuesto cabecilla fue llevado a la Unidad de Delitos Informáticos para que dé a conocer su versión de los hechos.

Tras la comparecencia, su abogado indicó a la prensa que su cliente no prestó declaración, ya que no tiene aún acceso a la carpeta fiscal. No obstante, aseguró que el hombre se declara inocente del hecho que se le sindica, por lo que puso a disposición su aparato celular para el peritaje correspondiente.

“Se desayunó con la denuncia de que se ordenó su captura. Él no solicitó los servicios del grupo, pero ellos sí se ofrecieron, pero no significa que se haya acordado. Le llamaron para conseguirle algunas informaciones y que tenía unos datos, solo una o dos veces conversaron. El imputado (Aristóbulo Luis) Bordón le llamó, pero no hubo contrato”, sostuvo.

Kohn Gallardo aseguró que su cliente manifiesta desconocer el motivo por el cual es implicado en esta causa, pero argumentó que la acusación tendría trasfondos políticos.

Fabián Martí declara en estos momentos en la Unidad de Delitos Informáticos en compañía de su abogado Juan Kohn Gallardo. pic.twitter.com/Uj3hlbYYp9 — Aníbal Coronel (@ANIBALCORO) April 30, 2020

Martí es actualmente el presidente del Tribunal Electoral Independiente del PLRA. Fue titular de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos y es considerado del primer anillo del presidente liberal Efraín Alegre.

Al mismo se lo sindica como el supuesto cerebro de la banda, según mencionó la fiscala del caso, Irma Llano. “Él pedía los servicios sin dar detalles. La información que tenemos es que él pagaba por la duplicación y accedía a la información”, remarcó la investigadora.

Según el abogado de uno de los afectados, la intención de esta duplicación era acceder a las fuentes de los comunicadores que investigaban a los empresarios y políticos que realizaban un negociado con los insumos médicos en el marco de la pandemia.