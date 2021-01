La madre del desaparecido, Olivia Gómez indicó que la familia no tiene información sobre dónde se encontraría su hijo, quien se encuentra desaparecido desde el 1 de enero.

La mujer relató que Ronald salió de la casa a las 04:00 de la madrugada de ese viernes con al auto de su papá, un rodado de la marca Toyota, modelo Spacio, de color beige, con chapa OAP 836, año 2000.

“Él estaba en la casa de su novia a las 05:00 de ese día pero después ya no sabemos qué pasó. Nos dimos cuenta que no estaba en la casa porque el portón se quedó abierto pero a las 06:00 ya daba apagado su celular”, expresó en comunicación con GEN y Universo 970 AM.

La afectada dijo que comenzaron con la búsqueda en horas de la tarde y señaló que la novia de su hijo se presentó ayer a la tarde a declarar ante la Fiscalía.

“Todos empezamos a buscarle y le pido que se comunique conmigo, que si chocó o le robaron el vehículo de su papá que no tenga miedo, pero que se contacte con nosotros porque estamos desesperados”, manifestó.

Ronald Osmar Orihuela Gómez reside en el kilómetro 22 en el barrio Caacupemi, de la ciudad de Capiatá.

Cualquier información sobre su paradero se puede comunicar al número (0984) 205-619 y el (0982) 446-919.