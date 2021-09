“Estamos viendo con el mecanismo Covax para tener de una vez por todas el calendario, por que si no tenemos cuánto y cuándo, no podemos planificar”, explicó el viceministro de Salud, Hernán Martínez a la 730 AM.

El ministro de Salud Julio Borba y el de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, se encuentran en Europa, donde se reunirán con representantes de la OPS, a fin de exigir fechas y cantidades de vacunas a ser distribuidas por Covax.

Paraguay firmó un contrato en octubre del año pasado, por la compra de 4.300.000 dosis de vacunas, de las cuales, hasta ahora llegaron cerca de 300.000, por lo que siguen pendientes cuatro millones.

Sin embargo, no hay comunicación de parte de Covax, ni siquiera una tímida estimación de cuándo entregarán al menos una parte de esos cuatro millones de biológicos.

Covax es la apuesta más grande de nuestro país encuanto a adquisición de vacunas, pero al mismo tiempo, el mayor fracaso.

Respecto a plazos, otra negociación problemática es la realizada con el Fondo Ruso, que demoró hasta último momento para entregar los primeros lotes del componente dos y que en este momento también está dilatando el envío, al punto que esta semana, el Ministerio no convocó a los vacunados con Sputnik-V, para recibir la segunda dosis.

La verdadera salvación provino de la donación de Estados Unidos, que envió dos millones de vacunas Pfizer, distribuidas en dos tandas de un millón, sin demoras. Esto permitió avanzar en la inmunización, de lo contrario, el número de vacunados sería una verdadera miseria.