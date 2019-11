Según los datos que brindó la fiscal Natalia Acevedo, del total de personas rescatadas al menos 28 son niños y adolescentes. Todos ellos serán trasladados a la sede del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), mientras que los adultos serán llevados hasta la comisaría jurisdiccional para poder realizar la identificación correspondiente y luego transportados hasta sus comunidades.

La directora de Niñez Indígena de MINNA, Sonia Moreira, comentó que hay niños de 2 meses de edad en adelante entre los rescatados. “Las autoridades del INDI no están presentes y no entiendo por qué”, reclamó a Radio 1000 AM.

La agente fiscal manifestó que se detectaron indicios de trata de personas y explotación sexual. Además, agregó que es la séptima vez en el año que rescatan a niños indígenas de las inmediaciones de la Terminal, ya que constantemente reciben denuncias de los vecinos.