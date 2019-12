Guachiré sostuvo que en junio Casco y Servín acudieron a su casa para ofrecerle una salida a una causa judicial que él estaba enfrentando a cambio de conseguir información para incriminar a Camilo Soares. “Un amigo me sugirió grabar, porque no sabía como podía terminar esto”, dijo a la 730 AM.

“Por un lado, era tentador, pero era un túnel sin salida”, indicó haciendo referencia a que también le ofrecieron ayudarle económicamente mientras dure su proceso judicial.

Respecto a la ‘fiscal amiga’ a la que se le escucha mencionar a la exdiputada de Avanza País, Guachiré asegura que nunca mencionaron el nombre de la misma. “Esta fiscal le tenía hambre a Camilo Soares, en esas palabras me dijo y yo era clave para tumbarle”, manifestó.

“Hay un caso. El señor Marcelo Mancuello fue tesorero de Mario Ferreiro en campaña. En 2015 recibió aportes de empresas, entre ellas Osiris Group. En el 2018 esa empresa fue adjudicada con 3.516 millones de guaraníes”, contó y agregó que el informe de evaluación para la adjudicación de la empresa fue firmado por el mismo Mancuello.

Guachiré aseguró que aún hay muchos elementos que no fueron divulgados ni denunciados a la Fiscalía y que irán acercando las evidencias en el transcurso de los días.

Por su parte, la fiscal Stella Marys Cano informó que luego de las primeras audiencias para toma de declaraciones, el exintendente Mario Ferreiro también será citado a declarar.