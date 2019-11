Toda la familia viajó a Cancún para participar del casamiento de uno de los hijos y uno de los invitados está acusado de abuso sexual de un sobrino que es el hijo del novio de la boda.

La madre de la víctima denunció el hecho en contacto con Monumental donde explicó que el juez de Paraguarí, Jorge Giménez Samaniego benefició con ese permiso a quien tiene prisión domiciliaria.

El permiso fue otorgado por una semana y la mujer no sabe si ya retornó al país aunque aseguró que su mayor temor es que se escape y no vuelva para ser juzgado.

“Le dieron permiso a este joven violador, no tiene otro nombre para mí, me enteré por las redes sociales y se supone que cuando tiene permiso de salir me debe llegar una notificación que nunca llegó y la prisión domiciliaria nunca se cumplió, la familia siempre está chicaneando”, denunció la mujer.

La denunciante señaló que se entera de todo a través de las redes sociales donde la familia muestra sus actividades mientras, su hijo está pasando mal recurriendo a profesionales que lo asisten psicológicamente.

“No tengo apoyo del padre y es su propio hermano quien abusó de su hijo y soy yo quien lucha por él, mi hijo está pasando mal. Antes hacía mis cosas callada y ya no aguanté más y pedí ayuda de la prensa es lo que me queda para tener fuerzas como mamá y como mujer”, agregó.

Cuestionó que la fecha del juicio está fijada pero que no hay juez a cargo y que hay una jueza interinando y no tiene certeza de si se llevará acabo.

“Ya no sé en manos de quién estamos, si la ley funciona o no en Paraguay. Les pido al presidente Marito y su señora que me ayuden porque ese muchacho tiene que estar en Tacumbú”, afirmó.

La mujer lamentó que tampoco ve una investigación con seguimiento de parte de la fiscalía y que se encontró con muchas trabas. “No se mueven, nada hacen y todo es chicaneada, esconden o pierden mis documentos, todo es por plata, así es nuestro país”.

Además denunció que el abusador tiene todo el aparato a su favor ya que los vínculos familiares se encuentran en la Cámara de Senadores donde trabaja una de las hermanas y el papá es coronel retirado.

“Ya recibí amenazas y que harán conmigo lo que quieran pero ya me cansé, no me voy a callar más y si me llega a pasar algo le responsabilizo a esa familia”, afirmó.

Recordó que el papá de su hijo siempre fue una persona prepotente e intratable y que la maltrató durante mucho tiempo, denuncia que no fue tenida en cuenta en la comisaría.

“Siempre fui maltratada, golpeada, el famoso ‘te amo no va a pasar más’ no pasó y el papá es el hermano del abusador de mi hijo, le escribo y no me contesta, me dice cosas feas y tiene el régimen de visita y cumple cuando quiere y no depositó este mes los miserables 500 mil guaraníes para su hijo y trabaja en un banco muy conocido”, afirmó.

Lamentó que tanto el padre como la madre tiene que protegerle al hijo y no al autor del hecho. “Mi hijo tiene 9 años y es un bebé, y yo estoy pagando su tratamiento, su colegio y su salud, el papá nada”, indicó.

No entiende como se le pudo dar prioridad a un abusador para que salga del país mientras su hijo no logra ni un permiso para ir de paseo Foz de Iguasu.

“El caso está saliendo a la luz y gracias a ustedes y Dios quiera que llegue rápido el juicio y cumpla su condena y que no sean tres años porque a mi hijo le fundieron la vida, él no está creciendo como un niño”, puntualizó.