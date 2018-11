Esto a raíz de la contundente declaración del actual gobernador de San Pedro, Carlos Giménez, quien admitió que utilizó la avioneta ZP-BKU incautada durante un allanamiento al hangar propiedad de Carolina Vera, cuñada del parlamentario D’Ecclesiis y que habría sido utilizada para el tráfico de drogas, de acuerdo a los investigadores.

El viernes, Giménez no tuvo otra alternativa que admitir a los medios de comunicación que utilizó la avioneta de la cuñada de D’Ecclesiis. Se trata de la misma aeronave que habría sido utilizada para el transporte de cocaína y que fue incautada en el Operativo Austral del sábado 27 de octubre último, de acuerdo a una investigación conjunta de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público.

“Esa aeronave de que se está hablando utilicé una sola vez con el finado Luis Gneiting. Conversé con el diputado (Freddy D’Ecclesiis) y me consiguió la aeronave. Utilicé, no voy a negar”, dijo el gobernador en comunicación con la 1080 AM. Con base en este testimonio y otros, la Fiscalía Antidrogas debe rever su postura inicial, que fue la de desvincular del caso al parlamentario de Añetete, e iniciar una investigación contra D’Ecclesiis.

En su momento, el fiscal Hugo Volpe sostuvo que si surgen indicios sobre hechos irregulares que vinculen al diputado se investigará. Este caso podría ser uno de ellos debido a que el gobernador de San Pedro sostuvo públicamente que la avioneta ZP-BKU se la prestó el diputado D’Ecclesiis.

Con relación a la actual investigación, el Ministerio Público se encuentra esperando el resultado del microaspirado a la aeronave ZP-BKU para saber si es que transportó o no droga en algún momento. Asimismo, se solicitaron varios informes a la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) para corroborar las documentaciones de la aeronave. Esta información podría ser clave, ya que hay sospechas de serias irregularidades en la concesión de licencias de las aeronaves que operan en todo el país.