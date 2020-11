“Estamos con cupo casi lleno en el Ineram, las terapias casi en un 100%, con casos cada vez más graves. Tenemos unas 90 camas aproximadamente, con un 85 a 90% de ocupación, y en terapia estamos en un 98%”, sostuvo Carlos Morínigo en entrevista con la radio 800 AM.

El neumólogo detalló que empeora la situación al registrarse el faltante de sedantes, los cuales son fundamentales en la terapia, y algunos antibióticos e insumos.

“Los insumos no pueden faltar en terapia, pero faltan. Se zapatea todo el tiempo pero igual no nos dan. Además nos prometieron 50 equipos de alto flujo para oxigenar a pacientes (para evitar que ingresen a intubación), pero hasta ahora nos tenemos que prestar entre los pabellones, cuando un paciente usa todo se presta a otro. Una persona vino hace cuatro meses a prometerme eso pero me mintió”, dijo sin exponer el nombre de esta autoridad sanitaria.

Consultado sobre si no existe un equipo del Ministerio de Salud que controle el stock de medicamentos, respondió “supuestamente debe haber y si lo hacen, no lo están haciendo bien”.

Morínigo comentó que actualmente las familias deben hacerse cargo de los medicamentos faltantes. Contó que en estos casos el médico hace la receta y entrega a la enfermera, esta va y da al portero, quien sale y grita el nombre del paciente y da el escrito a sus familiares. Cuando no tienen para comprar, se presta de otro paciente.

El entrevistado destacó en ese sentido que existe mucha solidaridad entre los familiares de los internados, porque incluso algunos compran medicamentos para otros pacientes cuando sus familias no tienen el dinero suficiente para costear los costosos fármacos.

“Nosotros estamos acostumbrados a hacer rifas, vaquitas, es normal para nosotros ser asistentes sociales aparte de nuestra función”, comentó además sobre la labor que está desempeñando el personal de blanco.

En otro momento comentó que hay casos como el de una chica de 26 años, proveniente de Asunción, que no tiene a un solo familiar acompañándola. ”Ella está con nosotros hace cinco días, no tiene nadie quién le compre los medicamentos. Yo sé que va a salir con vida, está mejorando. Cuando ingresó estaba hecho pelota, ahora tiene color y está deshinchada. Sigo sosteniendo que Dios es paraguayo”, mencionó.

Por último instó de vuelta a la población a seguir las recomendaciones sanitarias para evitar dispersar el virus. “Queremos llegar a fin de año, sentarnos en familia y tener un momento de tranquilidad y felicidad. Depende de nosotros tener a nuestras familias con vida”, puntualizó.