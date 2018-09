El concejal municipal del distrito Tomás Romero Pereira, Nicolas Barrios, indicó en entrevista con radio Monumental que el cierre de la radio Crisol en María Auxiliadora de Itapúa es “un atentado contra la libre expresión”, ya que consideró que se trata de un caso con fuerte tinte político y no así jurídico.

El edil liberal argumentó que “Crisol es la voz del pueblo, de los independientes, ahí entran todos los sectores a hablar. Es triste y lamentable lo que se pretende hacer”. Añadió que los Afara ya poseen una radio a su cargo.

Crisol pertenece a Jorge José Casas, hermano del intendente Victor Casas, quien a su vez es el adversario directo del senador Juan Afara, de acuerdo con lo expresado por Barrios. “Casualmente” la radio es cerrada a pedido de la esposa de este político colorado.

“Acá hay cuestiones políticas detrás. (Los Afara) no quieren ver el desarrollo. Les molesta el trabajo y el desarrollo, quieren cerrar para seguir haciendo lo que quieren. Primero consiguieron que Casas sea echado del Partido Colorado y ahora esto. ¡Qué siga el baile!”, esgrimió.

Ante esta terrible situación que golpea a la prensa, el concejal indicó que la ciudadanía prevé este viernes una marcha pacífica frente a la residencia del senador Juan Afara, quien es el “principal atacante de esta radio”. “Todos están en contra del cierre”, remató.

LA ARTIMAÑA

Por su parte, Miguel Leiva, asesor jurídico de la Municipalidad de María Auxiliadora de Itapúa y del dueño de la radio, indicó que su cliente Casas ganó la licitación el 21 de junio del 2012 a la esposa de Afara, la concejal Luz Marilda Argüello Perdomo porque la misma era miembro de la Junta Municipal, hecho que la imposibilitaba a contar con esa emisora.

Meses luego, exactamente el 8 de abril del 2013, Conatel le autoriza a Casas a salir al aire, sin que la señora de Afara haya planteado alguna acción para impedir eso. “No hubo ninguna acción que le impida”, añadió.

Sin embargo, llamativamente luego se percataron que existía un proceso judicial, justamente cuando Juan Afara asume como vicepresidente hubo una denuncia presentada por Luz Marilda ante la Corte Suprema. “Nunca vimos nada de eso. Entre la señora del entonces vicepresidente y la Conatel llevaron una demanda, para que nosotros no nos defendamos. En este conflicto no tuvo participación Casas. Ahora, en un juicio donde no tuvo participación, le pretenden aplicar la parte negativa de la resolución”, criticó.

Leiva aseguró que el nuevo titular de Conatel, Manuel Gubetich -quien coincidentemente trabajó cuatro años con Afara en la Vicepresidencia- está mintiendo al decir que nunca se accionó, ya que su defendido planteó en marzo del 2018 una acción autónoma de nulidad alegando que una resolución entre dos terceros no lo puede perjudicar. “Nos quieren aplicar una resolución de un juicio donde no nos invitaron a participar. No nos dieron el derecho a la defensa. Conatel nos debería indemnizar grande porque nos cobró siempre y no nos avisó que había un juicio”, dijo.

A esto se suma que los empleados plantearon ya un amparo porque perderán su trabajo. Hoy, por precaución, los encargados de la radio decidieron llamar a silencio la emisora, situación que generó el repudio de la ciudadanía que no desea el cierre de la FM.

“Acá el caso es que no es que van a licitar nuevamente la emisora, sino que van a subastar la radio entre Casas y Afara. El que tiene más plata se va a llevar la radio. Se imaginan quién es la persona que tiene más plata. Estamos perdidos”.

Mencionó que la anterior titular de Conatel, Teresita Palacios, dejó de aplicar la resolución judicial porque la Corte “nunca dijo que se cierre la radio” y porque tampoco se expidió sobre la acción realizada por Casas.