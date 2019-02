La orientación sexual es la atracción erótico afectiva que siente una persona hacia otras personas y dentro de estas orientaciones se encuentran la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y la asexualidad (atracción afectivo no erótica) consensuadas en el mundo académico, aclara el doctor Ariel González, psicólogo y sexólogo explica el alcance de la manifestación de la sexualidad y la importancia de diferenciar una orientación de una identidad.

“En el mundo de los movimientos de diversidad sexuales están promoviendo para que hayan más identidades pero tenemos que diferenciar una orientación de una identidad porque la orientación sexual es algo que se descubre, algo personal, individual, subjetivo de cada ser humano”, indica González.

Existen factores biológicos, psicológicos, sociales, ecológicos y algunos inclusive espirituales, a partir de creer en algo más no en la religión, que inciden en la sexualidad de la persona. “Todos esos aspectos inciden pero no determinan una conducta ni orientación sexual. En esencia se nace y la persona lo descubre, cuándo? en el momento que se cuestiona".

Hay personas que nunca se cuestionan su sexualidad, se casan, tienen hijos y viven así. Luego llegan a los 40 o 50 años y llega el momento. “Muchos dicen ‘se hizo tortillera’ y no, ya era lesbiana solo que a los 40 años se cuestionó su sexualidad y se dio cuenta que no le interesaban los hombres sino las mujeres. O ese varón de 50 años, casado, con hijos que nunca se cuestionó su sexualidad en la adolescencia y lo descubre”, explica.

La adolescencia es la etapa en la que se adquiere la identidad que es la que tendrá la persona. “Es el momento en que peleamos con los padres, nos vestimos con la ropa de nuestra banda preferida, tenemos un ídolo e ideales que se pierden en la vida adulta. Es en la adolescencia donde empezamos a sentir el primer amor, que puede ser solo amor o también una respuesta sexual”, agrega el profesional.

Por lo general, es el momento en que los jóvenes optan por las aplicaciones de citas, redes sociales y van experimentando y buscando lo que les gusta. González aclara que la pornografía no educa ya que lo que busca es excitar a alguien y no educarlo.

“La orientación sexual es compleja, porque es una cuestión identitaria y la identidad es la que se adquiere ya inclusive a los dos años, es como se siente una persona como ser humano, como mujer o como hombre. Ese niño que sabe que se llama José o María también ya sabe si quiere que se le llame Britney o Xuxa y conforme va creciendo eso se refuerza y es en la adolescencia donde aparece la orientación sexual, esa atracción erótico- afectiva”, explica González.

Aclaró que un niño que vise con zapatos o “ropa de mujer” es porque tiene la figura empoderada de la madre que por ejemplo es médica y el hijo busca el poder de un progenitor y lo imita. “No es que tiene un trastorno o un problema, está expresando su identidad”, añade.

Identidad

González ejemplificó que si un hombre dice que es Jessica y en su cédula aparece Juan Carlos, él es Jessica. “La identidad sexual es cómo se identifica, es algo muy íntimo y personal y es cuando se entra en conflicto con la identidad civil que es lo que dice la cédula y existen países como Alemania, Paquistán, Argentina, EEUU, Uruguay que ya reconocen el tercer sexo”, destaca.

Otro ejemplo dado por el profesional grafica otra situación. “Si soy Ariel pero les digo que me llamo Jessica, que me gustan las mujeres, quiere decir que soy un hombre heterosexual pero me identifico como Jessica. La sexualidad es muy amplia y es una cuestión de que las personas van encontrando y descubriendo y los espacios de información ayudan a que haya menos trastornos sexuales menos abusos y menos disfunciones. No estamos promoviendo nada, simplemente estamos contando lo que tiene que cuestionarse ese ser humano”, señala.

Diferencias entre sexo y género

Sexo es todo lo que biológicamente es un ser humano en esencia: macho o hembra. Es la diferenciación biológica, es todo lo que nos diferencia como nacer con pene y vagina, genéticamente.

“En Paraguay también hay personas que nacen con un pene y con útero o sin ningún genital o con ambos”, afirma el profesional. “Entonces estamos hablando de una cuestión del cerebro, de cómo se identifica esa persona”.

Género

Es como la sociedad va determinando que una persona hombre o mujer se tiene que comportar en femenino y masculino. “Desde la academia decimos que hay que promover la androginia, que es la persona que tiene esas características de hombre y mujer. Desde las ciencias sociales es que una persona pueda tener conducta de hombre y mujer dependiendo de las circunstancias por ejemplo que yo hombre pueda llorar en público, que pueda cambiarle el pañal a mi hijo. Yo mujer pueda ganar igual que mi pareja”, ejemplifica.

El género es cómo la sociedad va marcando los comportamientos, cambia con el tiempo y varía de sociedad en sociedad y se va aprendiendo porque no es lo mismo ser mujer en Arabia Saudita que en África.

Diversidad y escándalo

El rechazo a las orientaciones sexuales en sociedades como la nuestra, está determinada por la falta de educación sexual y el miedo a lo diferente, afirma González. “Se discrimina por falta de educación, si alguien está en un lugar besándose ¿Cuál es el problema? pero si vemos en la tele o en algún lugar que alguien está siendo acribillado eso sí se puede ver pero una expresión de amor no”.

Ese miedo de que un niño o niña sea gay o lesbiana y esto esté determinado por ver a dos personas del mismo sexo besándose es una idea errada, indica el sexólogo. “Ni aunque le pagues a alguien 1millón de dólares para que sea gay, no será gay. Nos falta mucho, seguimos teniendo miedo, hay que informarse y hablar con respeto y de acuerdo al momento de cada persona”, puntualiza.