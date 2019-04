Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Central Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Boquerón son los departamentos afectados por el aviso meteorológico.

El fenómeno esperado incluye: lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y en menor probabilidad la ocasional caída de granizos.

La máxima estimada para hoy en Asunción es de 23º C. El tiempo irá de cálido a fresco, con cielo cubierto y vientos moderados del sur.

Para mañana sábado también prevén un clima fresco a cálido, cielo nublado, vientos del sur, precipitaciones leves y dispersas, luego mejorando. Las extremas irán de 17º C a 25º C.

El domingo ya no se esperan lluvias. El tiempo estará fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos del sur. La mínima estimada es de 16º C y la máxima de 27º C.