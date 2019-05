Olga Ferreira, una mujer que circulaba en su vehículo particular por una calle céntrica de Ciudad del Este, se topó con el concejal Ceso Miranda “Kelembu” quien junto a otro hombre estaban parados en la calle impidiendo el paso, lo que obligó a Ferreira a detener la marcha.

Tras aguardar que abran paso, Kelembu reaccionó cuando las personas alrededor le manifestaron que se aparte del camino y que no moleste a la mujer porque estaba embarazada diciendo: ¿Ha mba’e pio upéa? Che la amandáva ko’ápe’ y luego arrancó la chapa delantera del vehículo momento en que Ferreira se asustó y temió lo peor ya que en el interior del vehículo también se encontraba su hijo de 7 años.

“Me asusté y empecé a sangrar”, afirmó la mujer en contacto con la 970 AM y aseguró que buscó ayuda y nadie intervino, inclusive en el vídeo se visualiza que un policía se acerca hasta la escena sin reacción alguna.

“Estoy muy dolida, qué clase de autoridad tenemos, qué vergüenza y siento tanto porque mi hijo del susto que se llevó ya no quiere salir a la calle, ni a la escuela se está yendo”, agregó.

Tras el incidente, la mujer se dirigió a la comisaría donde no le dieron importancia a su denuncia al igual que en la Fiscalía. “El policía que apareció por poco no le da un abrazo y un beso, me duele muchísimo lo que pasó, nadie me apoyó, perdí mi bebé y nadie me ayuda porque soy pobre”, se lamentó.

“Pido justicia, no existe seguridad, ahora cómo voy a salir a la calle con esta porque hice mi denuncia y no pasa nada, necesito un abogado que me ayude porque no quiero que a nadie más le pase esto”, señaló.

Los episodios de descontrol y violencia en estado etílico por parte del concejal Miranda tiene antecedentes como el jueves pasado cuando Kelembú empezó a hacer vito de billetes en la vía pública, frente a la seccional colorada.

También, el sábado pasado en la cena de recaudación de fondos del candidato colorado a la Intendencia de Ciudad del Este, Wilberto Cabañas, Kelembú subió sobre una silla y también repartió dinero por los aires. Tras ese episodio, Miranda fue grabado en las calles de Ciudad del Este en estado etílico y peleando con comerciantes y transeúntes.