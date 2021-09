El fiscal que interviene en la causa, Carlos Acuña Ferreira indicó que la causa de muerte del recién nacido todavía está en investigación, no obstante, adelantó que fue un evento traumático. Las circunstancias serán determinadas con exactitud a través de los estudios, los cuales fueron realizados por la patóloga y el médico Forense del Ministerio Público.

El agente fiscal señaló que la madre aún se encuentra internada en el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, por lo que se solicitó un informe con un plazo de 24 hs al director de dicho centro asistencial, a fin de que remitan a la unidad Fiscal los estudios médicos de la situación actual de la mujer.

‘’Lo más probable es que en 30 días se tenga conocimiento de la causa exacta de la muerte, pero existen varias hipótesis, sin embargo, no puedo adelantar a dar una opinión antes de tener los resultados de los estudios realizados por los profesionales. Asimismo, se debe tener en cuenta que no existe ninguna imputación aún, ya que la madre todavía no prestó declaración ante el Ministerio Público, eventualmente podría ser encausada por el delito de homicidio doloso’’, detalló.

Por otra parte, el fiscal acotó que los hermanos de la joven manifestaron desconocimiento en cuanto a la condición de la misma, ya que nunca la vieron embarazada y ella tampoco afirmó el hecho.

Cabe mencionar que una joven de, 18 años, estaba con 39 semanas de embarazo y que dio a luz en el baño de su vivienda. Posteriormente, la mujer habría arrojado al recién nacido en un baldío ubicado al lado de la casa.

La misma mujer habría llevado al bebé hasta el Materno Infantil de Fernando de la Mora, ya sin signos de vida. El recién nacido presentaba un hematoma en la cabeza, está envuelto con una sábana que tenía restos de tierra, hojas y basuras.