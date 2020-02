El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, desmintió en conferencia de prensa las versiones de cambio en el Ministerio de Educación, tras los últimos escándalos registrados en esa cartera de Estado.

“El Presidente (Mario Abdo Benítez) evalúa permanentemente el 100% de las actividades de todos los ministros”, dijo y resaltó que en el caso de Educación se valora enormemente que por primera vez se están distribuyendo los kits escolares en tiempo y en forma.

Respecto a la grave pifiada en los materiales educativos del MaPara (Matemáticas), Villamayor alegó que para el Ejecutivo no fueron realizados por Petta y por lo tanto no debe costarle el puesto. “El Presidente no considera que el error cometido sea responsabilidad directa y exclusiva del Ministro de Educación, pero sí indirectamente”, indicó.

En otro momento dijo que a lo mejor el carácter de Petta puede irritar e incomodar a los docentes y estudiantiles, sectores que piden su destitución del cargo. Y remarcó además que se zanjó el conflicto con la Unión Europea (UE) tras el exabrupto del Secretario de Estado.

Por su parte, Hugo Cáceres reiteró a la prensa que en ningún momento tuvo un ofrecimiento de parte del presidente Mario Abdo para ir a ocupar la cartera de Educación y resaltó que sigue apoyando al proceso de la transformación educativa que impulsa el ministro Eduardo Petta.