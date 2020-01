El diputado colorado Walter Harms argumentó que no es necesario que la ciudadanía sepa todo el patrimonio de una autoridad del Estado, sino que únicamente debe hacerse público para los organismos de control cuando existan indicios de alguna irregularidad.

En entrevista con la radio Universo 970 AM, el legislador Walter Harms señaló que a su parecer corresponde que la declaración jurada sea una información pública pero de carácter reservado. “No podemos estar sospechados todos, tiene que haber una duda y elementos mínimos de sospechas para publicar”, comentó.

Señaló que actualmente, en el caso de los congresistas, estos deben declarar al asumir el cargo y luego cuando termine el mandato. “Me parece correcto para evaluar la correspondencia patrimonial del legislador”, acotó.

Sin embargo, dijo que el formulario de la declaración es conciso y desata suspicacias en la opinión pública, como por ejemplo cómo consiguió el político su patrimonio.

“Hoy hay una línea de pretender que nosotros los legisladores contemos hasta con qué color de pijama nos acostamos. No estoy de acuerdo con eso. Me dice mi esposa: no tiene por qué la gente saber qué es lo que tenemos”, remarcó.

Ejemplificó que él puede tener un inmueble cuyo monto sea de 6.000 millones de guaraníes, eso indudablemente generará una fuerte crítica social. Argumentó que ese terreno en realidad puede tratarse de una herencia familiar y allí durante varios años fue edificando la vivienda, lo que genera una importante plusvalía del inmueble.