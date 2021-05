Según información oficial publicada en la página web del Mecanismo Covax, el jueves 3 de junio llegarían 134.400 dosis de vacuna AstraZeneca a nuestro país. Actualmente el lote figura en estatus de “en tránsito” y está fijada la llegada a las 17:40.

Del cuestionado organismo se adquirieron 4.279.800 dosis, pero hasta el momento se recibieron 170.400 dosis de la vacuna AstraZeneca, a través de dos entregas, 36.000, el 26 de febrero, y 134.400, el 25 de abril.

Por Covax se ha abonado US$ 9.981.296, cifra que representa solo el pago por la prima de acceso, que no es recuperable según el acuerdo de participación al sistema representado localmente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dicha prima alcanzó US$ 6.847.680, pagado el 1 de octubre de 2020. A dicho monto se suma una garantía financiera de US$ 2.975.616, abonada el 25 de octubre; así como US$ 158.000 por costo de envío, pagado el 26 de febrero.

A través de Covax, Paraguay accede a vacunas del laboratorio AstraZeneca, por un costo total de US$ 38.304.210. El saldo a pagar es de US$ 35.328.594. El costo por dosis es de US$ 9.

ENTREGAS A OTROS PAÍSES

Según el reporte proporcionado por el mecanismo, Perú recepcionará mañana un lote de 511.200 dosis de la misma vacuna.

En tanto que los países que ya recibieron recientemente sus respectivos lotes son Bolivia (100.620 dosis), Grenada (21.600), Argentina (657.600 + 204.000), Saint Vincent and the Grenadines (21.600), El Salvador (96.000), Colombia (546.390), Uruguay (50.400), Republica Dominicana (187.200), Costa Rica (88.800), Belice (33.600), El Salvador (140.400), Panamá (74.400), etc.