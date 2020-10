Por LA NACIÓN

Cuando se conoció la suspensión de por vida de Marco Trovato como dirigente, desde el entorno del presidente franjeado y el mismo Trovato habían manifestado públicamente que era rara la sanción ya que ni siquiera había tenido la oportunidad de defenderse. Que nunca se enteraron por qué lo habían sancionado o investigado.

Sin embargo, el propio Trovato reconoció ayer que presentaron su posición en dossier de casi 120 páginas. El presidente de Olimpia habló con la radio Monumental 1080 AM, por un espacio de 42 minutos. En la charla, el ahora suspendido y ex dirigente deportivo dijo que cuando hay alguien acusado de algo, mínimamente se lo tiene que preguntar cuál o por qué lo están acusando. Cuando explotó el caso, Trovato había señalado que nunca había tenido ni siquiera noticias de la FIFA. Sin embargo, ayer aseguró que la FIFA le envió a él y a su equipo jurídico el peritaje del celular del denunciante.

“Nosotros presentamos las alegaciones un viernes a la noche, porque el sábado vencía el plazo. El lunes, la FIFA nos informaba de que tres jueces iban a atender el caso, que se conformaban tres jueces. A continuación, las 120 páginas que presentamos en español, que es lo que corresponde porque es mi idioma original. El jueves vamos a analizar un dossier de 120 páginas con tres informes periciales, profesionales, ¿cuánto puede tardarse en traducir, traducirse profesionalmente estamos hablando, no estamos hablando de cargar en Google y traducir, cuánto puede tardar, 48 horas? Si sos superman o qué. El jueves sale la sentencia. ¿Cómo hicieron para leer 120 páginas, traducir y sacar una sentencia en mi contra?”.

Trovato además dijo que la FIFA le informó que de los tres jueces, dos no hablaban español. Uno era austriaco, otro africano y el otro panameño. Por las declaraciones del presidente de Olimpia se nota que la FIFA tenía un flujo de comunicación con él en la causa.

En esa misma línea se expresó la propia abogada de Trovato, especialista en derecho deportivo, Nefer Ruiz Crespo, quien dijo a la radio 730 AM que ellos, una vez que tuvieron acceso a la denuncia, empezaron a trabajar en la defensa, con todas las documentaciones necesarias para garantizar sobre todo, la colaboración de Trovato en el proceso.

“Nosotros hemos colaborado en todo lo que hemos podido. Materialmente no teníamos el móvil en nuestro poder en su momento, pero nunca se nos requirió anteriormente el PIN, entonces no se puede imputar a una persona por algo que materialmente no pueda hacer”, dijo Nefer, sobre el caso puntual del código PIN del aparato celular de Marco Trovato, una pieza clave dentro de la investigación ya que con el peritaje de ese celular se podría haber determinado si existían o no los chats que tenían la denuncia, en donde supuestamente se hablaba de los partidos manipulados.

La abogada Nefer Ruiz Crespo dijo también que cuando la Comisión Disciplinaria entendió que el celular de Trovato no podía ser desbloqueado, la Comisión informó de esa situación al presidente de Olimpia y a ella misma.

LA SANCIÓN

La dura sanción contra Trovato se dio a conocer el lunes 28 de setiembre, mediante un contundente comunicado publicado en la página web de la FIFA. El comunicado habla de que Trovato violó lo que establece el artículo 18 del Código Disciplinario de la entidad matriz del fútbol mundial. Además de manipular partidos, la FIFA encontró que Trovato no mostró cooperación para avanzar con las pesquisas, lo que también significa sanción, según el Código Disciplinario.

El Código Disciplinario de la FIFA habla de que se sancionará a todas las personas que directa o indirectamente influyan de forma ilícita o manipulen el curso de un partido o competición. La pena va desde los cinco años de suspensión como dirigente, además de una multa económica. “En los casos graves, el período de vigencia de dicha prohibición será más largo o incluso vitalicio”, dice el documento. Trovato fue suspendido de por vida, por lo que se entiende, lo que encontró la FIFA es realmente grave con relación al hoy suspendido y desde ayer ex presidente del club Olimpia.