El asegurado Miguel David Amarilla Vera llegó hasta la sala de internación del Servicio de Obstetricia del Hospital Central del IPS y agredió primeramente a su esposa que se encontraba internada y luego a una enfermera que intervino y fue insultada hasta que se dio la intervención policial para retirar al agresor del área. Los maltratos no pasan de ser verbales y el tenor de este episodio es poco frecuente, aseguró Rogelio Sosa, jefe de Servicios del IPS.

​“Sos una inútil, fracasada, no llegaste a doctora. Gorda, perra”, fueron parte de los insultos que propinó Miguel David Amarilla Vera a una de las enfermeras del servicio de Obstetricia del IPS. La agresión verbal se dio el miércoles pasado inició tras la intervención del personal de salud debido a que el hombre estaba agrediendo a su esposa que se encuentra internada en el área.

La enfermera solicitó a Amarilla que se retire y que debía respetar los horarios establecidos y este inició una serie de insultos contra la trabajadora que lo seguía invitando a abandonar la sala, acompañada de sus colegas que filmaron todo el espectáculo.

El vídeo viralizado en redes sociales permitió que los colegas se solidaricen con la enfermera afectada y señalaron que por un salario ínfimo, sumado a la falta de insumos en ocasiones, deben soportar el maltrato ya sea de pacientes o familiares.

El agresor de 32 años y guardia de seguridad siguió con los improperios a lo largo del pasillo del servicio y finalmente se dio la intervención de la Policía Nacional que tomó sus datos y lo invitaron a retirarse del lugar.

La agresión verbal se dio además a uno de los guardias privados apostados en el servicio a quien en todo momento denigró por su condición y no permitió que intervenga mostrándose agresivo en todo momento.

Los asegurados se percataron del episodio y también filmaron al hombre que tenía insultos para todos los que se acercaban.

Rogelio Sosa, Jefe de Servicios del Hospital Central explicó que la exposición del personal a este tipo de reacciones siempre existió pero que el tenor de los insultos y la agresividad que mostró el ahora denunciado, no se dio en otras ocasiones.

“Estamos expuestos a personas que nos amenazan, que no quieren respetar normas o reglas que es lo que más molesta y no quieren respetar y creen que porque pagan como asegurados no tienen que respetar cuestiones establecidas institucionalmente”, indicó Sosa.

Sosa explicó que el procedimiento es que primeramente el personal de seguridad controle la situación y si no hay manera de que el agresor se retire ya se pide intervención de los agentes policiales.

Indicó que el respeto de los pacientes al personal de salud se da en la mayoría de los casos y que nunca pasa a mayores y existen horarios establecidos para visitas y reglas que deben ser cumplidas como en cualquier otra institución.

“Ya se realizó la denuncia en la fiscalía, según la información el señor empezó maltrató a su esposa, a otros familiares y fue cuando intervino la enfermera y ya empezó a maltratarla. No sabemos en qué estado vino si ebrio o drogado o con qué intención vino pero empezó el maltrato a su pareja, según explicó el personal”, puntualizó Sosa.