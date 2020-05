La doctora Graciela Russomando, bióloga molecular que coordina el equipo de diagnóstico en el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), dijo a la radio Monumental que desde abril casi ni aparecen casos de alta carga viral en nuestro país, pero que en los últimos días pegó el grito al cielo al procesar tres muestras que dieron altísima carga en el departamento Central. “Yo casi me desmayo y dije acá nos fuimos a la B”, agregó.

La científica contó que inmediatamente emitió un alerta a Vigilancia de la Salud para buscar los contactos y realizar el cerco epidemiológico. Luego recibió la información desde dicha dependencia sanitaria que las tres personas tuvieron contacto con otra que había ingresado del extranjero y no guardó cuarentena.

Si bien evitó dar muchos datos para que no sea identificada, indicó algunos detalles de este caso. “Esta persona estaba caminando entre nosotros, no estaba en cuarentena. No vino en avión, no crucifiquen, tampoco estaba en un albergue o se escapó”, comentó.

Russomando detalló que generalmente aquellos que ingresan a terapia tienen alta carga viral, tal como ocurrió en los primeros casos.

UN CAMIONERO EN TERAPIA

Actualmente un camionero que trabajaba llevando y trayendo productos a Chile dio positivo al coronavirus y se encuentra en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Ineram). Además padece diabetes y su cuadro es complicado.

Entre los positivos activos en el país figuran varios camioneros, lo cual encendió la alarma en la Dirección de Vigilancia Sanitaria y su titular, Guillermo Sequera, anunció que a partir del lunes comenzarán a hacer testeos a todos los conductores dedicados al rubro.