Liz Rodríguez, vocera de la Movilización Escrache, manifestó a la 650 AM que siguen con la medida de fuerza frente a la vivienda del senador colorado Óscar González Daher y aseguró que están más fortalecidos, al conseguir que más personas se adhieran a la causa. Es así que se prevé que se sumen personas provenientes de Santaní, Ypané, Villa Elisa, Encarnación, entre otros puntos del país.

“El pueblo pide a gritos basta de corrupción y no más Oscar González Daher en el Congreso. No vamos a aparar a conseguir nuestro objetivo. Recibimos represalias, porque algunos fueron amenazados, a otros se les pinchó las ruedas del auto o se les pintó el móvil. Prácticamente estamos siendo reprimidos por nuestras protestas y eso no puede ser”, refirió.

Pese a la situación descripta, Rodríguez aseguró que además de bloquear el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, estarían realizando algunas medidas de fuerza en las principales avenidas y frente a los hoteles donde estarán hospedados los invitados del presidente Mario Abdo Benítez, quien asumirá como mandatario el miércoles próximo.

Ayer, los indignados se manifestaron frente a la vivienda de González Daher en Luque, hoy se espera repetir la movilización pero con una mayor cantidad de personas, barras bravas incluidos.