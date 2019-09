El titular de la dependencia económica, Óscar Llamosas, explicó que este incremento es debido al ingreso de un total de 224 personas para el Minis­terio de Salud y el resto son policías de categoría B (Sub­oficiales), dependiente del Ministerio del Interior.

Actualmente existen 301.926 cargos, que incluyen a fun­cionarios, docentes, poli­cías, militares, personal de salud, magistrados, fisca­les, entre otros. A esta cifra se suman los nuevos 2.867, totalizando 304.794 cargos para el próximo año.

Llamosas explicó que los nue­vos cargos están dentro de la política de seguridad y las necesidades que tiene el sis­tema de salud actualmente, los cuales son considerados prio­ridad para el Gobierno.

Por su parte, el economista Aníbal Insfrán explicó que estas contrataciones no se pueden evitar y no están mal, atendiendo las cuestiones de inseguridad que vive actual­mente el país.

“Esto debe equilibrarse sin dudas con recortes en otros aspectos de los gastos rígi­dos, específicamente sala­rios. Habría que buscar qué es lo que se puede eliminar para que el impacto no sea grande”, explicó Insfrán. Agregó que lo que se tiene que ver de manera global es cuál es el cambio que existe en la matriz salarial y los montos totales para poder evaluar a profundidad.

ALCANCES DEL PGN

El proyecto de PGN 2020 es de G. 85,5 billones e incluye la emisión de bonos por un total de US$ 547 millones, que probablemente sea de US$ 500 millones en el mer­cado internacional y US$ 47 millones a nivel local. El plan de gastos para el próximo año prevé también un 3,8% de reajuste salarial para fun­cionarios administrativos que ganen hasta el sueldo mínimo, policías y milita­res. En principio, está pre­visto que el déficit fiscal se registre al límite de lo que establece la Ley de Respon­sabilidad Fiscal (LRF), que es de 1,5% sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

Según datos proporciona­dos por la cartera económica, está previsto que los ingre­sos tributarios alcancen los G. 25,1 billones, aproximada­mente US$ 4.087 millones.

SUGIEREN APROBAR A LIBRO CERRADO

El Ministerio de Hacienda presentó la semana pasada el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020 (PGN 2020) al Congreso Nacional. El mismo asciende a G. 85,5 billones (US$ 13.400 millones). Del total del proyecto, unos G. 45,9 billones corresponden a la admi­nistración central y G. 39,6 billones a entes descentralizados. El ministro de Hacienda, Benigno López, explicó que la estimación de la recaudación impositiva es con un crecimiento del 2% con res­pecto al presupuesto del 2019, con una presión tributaria en torno al 9,8%. López también sugirió que el PGN 2020 sea aprobado a libro cerrado ya que lo expuesto en el plan de gastos tiene límites y no existe espacio para reajustes.