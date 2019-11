Por Lourdes Torres

“El Estado mismo no promueve políticas de con­memoración y memoria histó­rica en el marco de la recordación de los 30 años de democracia. Este año en Paraguay, con Mario Abdo Benítez no solamente no se conmemoró, sino que para él fue una fecha incó­moda que quiso pasarla como una cuestión jocosa porque él tiene una identi­dad política con el régimen estronista”, expresó.

Rogelio Goiburú encabeza los trabajos de búsqueda y localización de tumbas NN para la identificación de las víctimas desaparecidas forzosamente.

ES IRRELEVANTE

Para el político y analista, el 3 de noviembre forma parte de una recordación casi folclórica de un sector que actualmente es mino­ritario en la sociedad para­guaya. Indicó que a su pare­cer esta fecha, hoy en día, ya no representa nada sus­tantivo o de relevancia polí­tica.

Recordó que al principio de la era democrática esta fecha significó como una resisten­cia de aquellos que de alguna manera demostraban su identidad con el régimen de Stroessner. Indicó además que, luego, cuando la socie­dad paraguaya comenzó a entrar en crisis, la plaza Carmen de Lara Castro, del barrio San Pablo, se llenaba de gente y era una especie de contestación por la insatis­facción con la democracia.

Camilo Soares, político, analista y periodista.

“Creo que hoy para la socie­dad paraguaya ya no repre­senta absolutamente nada sustantivo. Seguramente, este 3 de noviembre (el domingo) algunas perso­nas van a explotar bombas, pero en realidad ya es un sec­tor irrelevante de la socie­dad paraguaya. Teniendo en cuenta que han pasado 30 años, la población es mayormente joven; esa sociedad adulta, que reivindicaba al régimen estronista, demo­gráficamente ya no es rele­vante. Es casi, casi, una cues­tión folclórica que no tiene una relevancia política”, manifestó Soares.

Llama la atención el desinterés del Gobierno por la conmemoración de los 30 años de democracia que se cumplieron el 2 y 3 de febrero de este año.

A MÁS DE 30 AÑOS, “EL CÓNDOR SIGUE VOLANDO”

Martín Almada, defensor de los DDHH.

El activista de derechos humanos Martín Almada asegura que no solo en el país, sino en la región, el Cóndor sigue volando. Fue en directa alusión al Plan Cóndor que persiguió a quienes pensaban diferente durante las dictaduras militares en el Cono Sur.

Almada pidió mirar al régimen estronista más allá de los números de rutas, hospitales e hidroeléctricas inaugurados, y mirar los problemas sociales, la crisis económica, la realidad que hoy se vive y que moviliza a las sociedades a exigir soluciones estructurales.

“Invito a salir de las burbujas de las riquezas y consumismo. Estas observaciones me permiten decir desde hace tiempo que el Cóndor sigue volando porque cada día se escuchan discursos amenazantes, acciones injerencistas, medidas económicas discriminatorias que conducen al odio y la represión en todos los frentes. Con especial importancia en los medios masivos de comunicación”, expresó el activista.

En ese sentido, aseguró que hoy, con 83 años, sigue luchando contra la impunidad de la dictadura que ha dejado una larga lista de torturados, fallecidos y desaparecidos víctimas del horror. “Sigo luchando, no he claudicado; hace más de 40 años que lucho contra la impunidad de la dictadura estronista y del Plan Cóndor. Hay necesidad de escribir historia, de que jueces y fiscales recurran a los documentos del llamado Archivo del Terror, hoy Museo de la Justicia”, expresó.

Búsqueda incansable de los desaparecidos hace más de tres décadas

DESDE EL 2006

Un equipo de antropólogos encabezado por el doctor Rogelio Goiburú, la fiscalía, criminalística y otras instituciones, trabajan en la búsqueda e identificación de los desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

HALLARON 37 RESTOS ÓSEOS

Cuerpos humanos en diferentes fosas comunes a lo largo y ancho de Paraguay.

Identificaron 4 víctimas del Plan Condor

Miguel Ángel Soler: hermano de Carmen Soler, secuestrado en su casa (de Asunción). Estaba exiliado, ingresó clandestinamente al país. Desapareció y encontramos sus restos en la Agrupación.

Cástulo Vera Báez: jugador de fútbol del club Nacional, militante del partido Comunista paraguayo, exiliado en Argentina y de ahí se le secuestró, en Puerto Iguazú, y apareció enterrado en la Agrupación.

José Agustín Potenza: argentino empleado de la Biblioteca del Congreso Nacional en la Argentina, militante del partido Justicialista. Fue secuestrado en Uruguay entre el 25 y el 26 de junio de 1977 y encontramos sus restos enterrados en la Agrupación.

Rafaela Fitipazzi: mujer de nacionalidad italiana que había desaparecido en Montevideo, Uruguay, en junio de 1977 y apareció también ahí enterrada en una fosa común con Potenza.

Otros datos

126 Paraguayos/as desaparecidos en el marco de Plan Cóndor

236 Menores de edad privados de libertad

126 Niños/as nacidos en prisión

Fuente: Informe de conclusiones de la Comisión Verdad y Justicia (creada por Ley 2.225/03 y declarado de interés Nacional Por el Decreto Nº 1875/09

Excavaciones en la Agrupación Especializada (ex Guardia de Seguridad)

4 años de excavaciones

Se hicieron 300 trincheras, en un espacio de 3 hectáreas

Se rescataron 15 cuerpos

Se descubrieron 8 tumbas vacías

En la Agrupación Especializada estaban recluidos entonces:

Lucilo Benítez, alias Kururu Pire

Camilo Almada Morel, alias Sapriza

Juan Martínez, (Goiburú nunca habló con él porque cada vez que lo veía se escondía)

Fuente: Entrevistas varias a Rogelio Goiburú, director de Reparación y Memoria del Ministerio de Justicia (La Nación 23 de junio 2019 y Abc Color 15 de septiembre de2019)

SEPA MÁS

Abdo se burló del 2 y 3 de febrero

Días antes del 2 y 3 de febrero de este año, el presidente Mario Abdo Benítez, en tono burlón, dijo que para él esa fecha solo “significa el aniversario de Ciudad del Este” y agregó que esta­ría ahí para el aniversario el 2 de febrero.

Ignoró, de esa forma, el aniversario número 30 del adveni­miento de la democracia en Paraguay, ocurrido mediante un alzamiento militar el 2 y 3 de febrero de 1989, gesta que puso fin a casi 35 años del régimen estronista.

Estas expresiones poco felices del mandatario –otra más de tantas– generaron una lluvia de críticas, por lo que tuvo que rever sus declaraciones vía redes sociales, ratificando su com­promiso y respeto a los valores democráticos. Aseguró que seguirá trabajando en el fortalecimiento de las instituciones y la independencia de los poderes del Estado.