Hugo Garcete denunció que en la plataforma “Vacunate” figura que su padre, don Isidro Garcete, ya recibió las dos dosis correspondientes a la vacuna anticovid, pero en diferentes vacunatorios, cuando en realidad todavía le falta la segunda tanda para completar el esquema de inmunización.

“Yo le inscribí a mi papá, de 82 años, cuando se abrió el periodo de vacunaciones para adultos mayores de 75 años. Él recibió la primera dosis el 28 abril en el IPS Nanawa a las 15:30”, expresó en comunicación con radio Unión.

Sin embargo, la duda del hombre inició cuando comenzaron a destaparse los casos de vacunaciones irregularidades a “privilegiados”, por lo que ingresó a la página para averiguar la situación de su padre.

“Ingresé el número de cédula de mi papá y encontré que había sido ya se vacunó el 29 de abril, al día siguiente de recibir su primera dosis. Además, estaba con vacunas diferentes, porque a él le aplicaron la de AstraZeneca y la segunda dosis figura con Covaxin en Yuty”, detalló.

El entrevistado explicó que, teniendo en cuenta que Salud Pública envía un mensaje al número de teléfono, sigue aguardando a que su papá reciba dicho mensaje que indique cuándo y dónde debe inmunizarse.

Manifestó, a su vez, preocupación ya que no sabe si su padre recibirá la dosis debido a que figura que ya la recibió. “Yo no sé cómo es su sistema o cómo cargan. Estoy esperando que corrijan ese error para que no cause problemas cuando sea su segunda vacuna”, apuntó.

“Pensando bien, el registro tiene fallas, y pensando mal, alguien tomó la segunda dosis que le corresponde a mi papá”, agregó.