En entrevista con radio 1020 AM, la diputada Celeste Amarilla primeramente cuestionó la permanencia del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en el cargo. Si bien aseguró que es una persona que está formada profesionalmente, no está demostrando que pueda manejar el ente estatal.

La legisladora dijo que es inexplicable por qué el presidente Mario Abdo Benítez lo atornilló al cargo, pero que aún es más insólito que el mandamás haya nombrado a Rodolfo Friedmann como ministro de Agricultura y Ganadería (MAG).

“El hecho de Friedmann es injustificable, es algo más sorprendente, porque Villamayor es una persona ilustrada e instruida pero no puede con el cargo, eso nos puede pasar a cualquiera”, comparó.

Amarilla no se guardó nada y disparó fuertemente contra el político guaireño, al resaltar su fineza. “Es nada más y nada menos que el Ministerio de Agricultura, y (Rodolfo Friedmann) es un tipo más culí que yo, que anda con chupín y saquitos, no se entiende”, dijo la diputada que en su momento llamó la atención en los pasillos del Congreso por sus peculiares y llamativos looks.

Por último, la congresista liberal no cree en el argumento de que no existan personas más preparadas para ocupar los ministerios, sino que solo es cuestión de rebuscarse y elegir a los mejores profesionales.

MEMES

La figura de Rodolfo Friedmann es muy cuestionada en las redes sociales, donde constantemente es objeto de memes, por sus metidas de pata.