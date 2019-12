“Este fallo es favor mío y de la OTEP-SN, la destitución no solamente me afectó a mí en particular, sino a todos los compañeros y dirigentes sindicales, en este tiempo se ha pisoteado el fuero sindical y la libertad”, comentó Blanca Ávalos, en entrevista con los medios.

Aclaró que la recuperación de los salarios caídos durante estos tres años ya pasan a segundo plano y que lo importante en este momento es regresar al cargo.

La sentencia del Tribunal de Cuentas hace lugar a la demanda promovida Ávalos y revoca la resolución dictada por el Ministerio de Educación y Ciencias.

Sindicalistas de la OTEP realizaron esta mañana una vigilia frente al Poder Judicial, precisamente para exigir la reposición de Blanca Ávalos.

La docente fue destituida del MEC por abandono de trabajo, durante la administración de la entonces ministra Marta Lafuente.