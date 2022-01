Para el director regional de Alto Paraná, no hubo nada de malo en el video de TikTok publicado por cirujanos, tras un procedimiento. Aclaró que lo hicieron para celebrar el éxito de una operación y que en ningún momento se expuso la intimidad de la paciente.

Diversas reacciones generó la publicación de un video de TikTok, en donde se observa que cirujanos de un hospital de Hernandarias bailan después de una intervención quirúrgica.

Al respecto, el director de la Décima Región Sanitaria, Arturo Portillo, explicó que si bien existen códigos y normas dentro de un quirófano, los médicos no infringieron ninguna regla.

“No hay ninguna prohibición de que después de un trabajo no pueda hacerse una acción de alegría y de celebración, luego de una cirugía tan complicada, pero dentro del marco de la intimidad, porque no se mostró el rostro”, opinó Portillo en comunicación con la 780 AM.

Agregó que tampoco está mal escuchar música durante las intervenciones, ya que son opciones que relajan en momentos de tensión y estrés como los que viven los profesionales.

El video difundido en redes corresponde a profesionales de la Unidad de Ginecología y fue realizado tras la exitosa extracción de un tumor grande de una paciente.