El hecho sucedió alrededor de las 22:00 sobre las calles Brítez Borges y Eugenio A. Garay de Luque, donde dos personas en moto y con capucha interceptaron a un hombre que regresaba a su casa.

“Dame todo o sino ape rojukata me dicen, después cuando uno me empezó a pegar pillé que la pistola era de juguete, tiré mi teléfono y me quitó los 450.000 guaraníes”, comentó a la 970 AM Gustavo Reyes, víctima del hecho.

Finalmente los delincuentes huyeron con los 450.000 guaraníes que la víctima llevaba en su riñonera, pero no así el celular, ya que al arrojarlo al suelo, el constructor terminó rompiendo la pantalla, con lo cual los ladrones perdieron el interés.

Reyes había salido más tarde de la construcción en la que trabaja, a pedido de su patrona, a fin de terminar algunas tareas tenía pendiente. .