“Efectivamente el dinero está, por lo menos en los números del balance, pero llama poderosamente la atención el récord de acumulación de deudas con los proveedores”, señaló el economista José Luis Rodríguez Tornaco, en comunicación con Universo 970.

El economista hizo referencia al informe presentado por las farmacéuticas, que hablan de una que Salud recibió insumos por US$ 130 millones y solo pagará un tercio de la deuda.

Las cifras pendientes de pago son desde el 2018 y que pese a estar financiadas en cuotas, hasta el momento no han sido canceladas por el Estado.

De 417 millones de uss asignados a Salud…se ejecuto a la fecha solo 17%...pero no se pagan a los proveedores de medicamentos..opcion:

a) esa plata ya no está

b) se espera una 2da. oleada

c) otros motivos pic.twitter.com/HmNuMWagDV

— Rodriguez Tornaco Jose Luis (@tornacojoseluis) November 9, 2020