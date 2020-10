Mario Orué, representante del sector de las canchas sintéticas, manifestó a Universo 970 AM que desean que el Gobierno fije una fecha para la vuelta de los encuentros futbolísticos en las canchitas.

“Necesitamos que nos dejen trabajar, estamos siendo víctimas. Van a abrir todo y los números tienden a subir, entonces queremos trabajar antes de eso. Somos gente normal, trabajadora, no pedimos subsidio, solo queremos que nos dejen trabajar para honrar nuestras deudas”, solicitó.

Orué comentó que el viernes pasado hicieron un protocolo nuevo tras otros presentados al Ministerio de Salud. Si bien las autoridades manifestaron su acuerdo, aún no firmaron esa propuesta. No obstante, el referente del sector indicó que el protocolo no es suficiente, ya quieren una posible fecha de reapertura de sus locales porque la situación no da más.

Respecto al tercer tiempo, señaló que para Salud Pública esto no es un riesgo, porque de prohibirse, los jugadores buscarán ir a algún bar o copetín para hacerlo, por lo que los establecimientos que tienen las canchas sintéticas sí pueden habilitar una cantina e implementar el mismo protocolo que los restaurantes y bares. El visitante podrá permanecer hasta dos horas en el local, contando desde el momento de su ingreso, de acuerdo con el entrevistado.

Por su parte, Jorge Fretes, vocero de los confeccionistas de marcas deportivas, mencionó que hacen indumentarias para torneos y exas, pero que no tuvieron suficiente trabajo durante la pandemia, por lo que desean la reactivación del sector. “Casi nulo es nuestro trabajo y necesitamos que la actividad deportiva vuelva, necesitamos una fecha”, suplicó.