La universitaria Sofía Wasmosy advirtió que la Escuela de Negocios y Formación Superior Initiative no está habilitada. “Ahora me enteré que me estafaron con un título MAU, pagué 90.000.000 y había sido no estaba habilitada por el Cones. ¿Cuánto les está coimeando por eso no intervienen?”, tuiteó.

En respuesta, Initiative indicó mediante un comunicado que Sofía Wasmosy no es alumna de la institución y además resaltó que los programas de posgrado son certificados por el CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Chile, o por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, España.





VERSIÓN DE INITIATIVE

La Escuela de Negocios y Formación Superior Initiative informó que las maestrías brindadas otorgan un certificado europeo y que el estudiante luego puede convalidarlo en nuestro país al recurrir al Cones.

Rodrigo Arturi, fundador y director de Initiative Escuela de Negocios, indicó a Hoy Digital que cumplen con todos los requisitos que exige el Cones. “La maestría tiene 60 créditos transferibles europeos, eso significa que tiene 1000 horas de estudios, cuando la legislación paraguaya exige menos. Tratamos de contribuir a mejores profesionales para los negocios”, resaltó. “Es válido en toda la comunidad europea. Están tratando de descalificar un programa que tiene el aval del sistema europeo”, agregó.

Esto lo dijo luego de una publicación de Twitter, en la que una usuaria denuncia una supuesta estafa. Al respecto Arturi aseguro que se trata de un perfil falso y que la presunta denunciante en realidad ni siquiera fue alumna de esa casa de estudios.

El director de Initiative dijo desconocer de dónde proviene el ataque a su imagen, ya que hace 25 años trabaja en nuestro país y que en todo este tiempo se ganó el reconocimiento.

Sobre el sistema de enseñanza, el entrevistado comentó que ofrecen las instalaciones equipadas para recibir a los estudiantes y que vienen profesores españoles a dar las clases que certifican las casas internacionales. Es así que los alumnos dan las clases y hacen su tesis en Paraguay. Posteriormente van a España a defender y recibir sus certificados internacionales. Este traslado y los gastos del hospedaje ya están incluidos en el arancel de la maestría.

Arturi aclaró que no hay inconveniente para validar el documento obtenido en el extranjero, ya que la certificación obtenida es una internacional que puede convalidarse en cualquier universidad del mundo inclusive. Aclaró que estudiar negocios no es similar a lo que ocurre con la carrera de medicina, para lo cual sí se requiere de una habilitación especial.

“Acá no hay engaño alguno, la gente sabe lo que recibe, no hay certificación local pero el diferencial es que se da un título internacional. No somos unos improvisados”, remarcó.

LO QUE DICE CONES SOBRE LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS

Al respecto, César Ruffinelli, asesor jurídico externo del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), indicó a radio UNO 650 AM que están recibiendo varios reclamos referentes a ofertas académicas de instituciones de educación superior que no se encuentran legalmente habilitadas en el país.

Advirtió que durante la pandemia surgieron ofertas de instituciones que no están debidamente constituidas, por lo que se debe tener cuidado a la hora de optar por alguna de ellas. “Si no están registradas o catastradas en el Cones, esos títulos de las instituciones no van a ser registrados, porque el Cones es el órgano rector. Son como escuelas o colegios clandestinos que se abren, existen en el mundo virtual”, agregó.

Es por ello que, antes de elegir la institución educativa, se consulte en la página web del Cones si las carreras ofrecidas están legalmente habilitadas, remarcó Ruffinelli. Aclaró que los títulos obtenidos fuera del país sí se pueden homologar en el Paraguay, siempre y cuando la institución del extranjero cuente con el aval del respectivo órgano rector.

“Hay que tener cuidado porque hay muchas instituciones intermediarias que hacen cursos de grados y posgrado, en su buena fe las personas caen en sus garras, pero reciben un título que luego no pueden registrar. Yo puedo invocar que soy la filial de Harvard pero si no estoy registrado en el país, el título expedido no le va a servir”, agregó.

Indicó que en el caso de sufrir alguna irregularidad de este tipo, se recurra a la Fiscalía para denunciar el delito porque podría constituirse en una estafa.