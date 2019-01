El llamado fue publicado a principios del mes de diciembre del 2018 y es por un monto total aproximado de US$ 1 millón, corres­pondiente a cuarenta uni­dades de camionetas del tipo pickup. El empresa­rio solicitó por medio de varias notas la modifica­ción de las bases y condi­ciones, además de una reu­nión con Duarte Frutos, pero hasta el momento no obtuvo respuestas.

“Las especificaciones son muy rígidas, en el sentido que no son flexibles para todas las pickup disponibles en el mercado y absolutamente a la marca JAC, que fabrica Reimpex, de industria nacio­nal, no le permiten partici­par”, mencionó en entrevista con la 970 AM.

Samaniego dijo que la empresa cuenta con vehícu­los que tienen las condicio­nes necesarias para competir en la licitación y que el pro­pio Gobierno lo puede com­probar porque ya adquirieron sus unidades. Lamentó que la EBY haga “oídos sordos” a sus reclamos.

“Nosotros no pedimos ganar la licitación, nosotros pedi­mos la oportunidad de com­petir. ¿Qué le hace a la patru­lla de la Policía Nacional que sea 3 cm y medio más largo o más corto? ¿Qué le hace que el motor sea de menor cilin­drada, pero más potente y más económico? ¿Cómo la industria paraguaya auto­motriz no va participar de las compras del Estado?”, cues­tionó.

Acerca de considerar o no la posibilidad de que se tra­tara de una licitación hecha “a medida”, dijo que la misma está preparada para que par­ticipen solo una o dos mar­cas de las siete que son muy reconocidas en el mercado nacional y le excluye definitivamente a la única que fabrica en Paraguay.

“Yo no entiendo por qué el silencio de Yacyretá, porque hemos enviado nota y también hemos solicitado audiencia con el señor Nicanor Duarte. Yo me considero una persona importante para Paraguay porque soy el presidente de la única y gran industria auto­motriz paraguaya que tene­mos, por lo tanto debíamos ser escuchados. Por lo visto este señor tiene el manejo de su entidad y la oportunidad de no incluirme”, finalizó.