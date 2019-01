Un hombre fue víctima de rapto en la víspera del Año Nuevo en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Hasta el momento no se ha registrado ninguna comunicación por parte de los captores, lo cual hace suponer a las autoridades que no se trata propiamente de un secuestro.

El comisario Rafael González, jefe de la Dirección de Investigación Criminal del Amambay, comentó a Radio Uno que aproximadamente a las 22:30 horas del 31 de diciembre una persona identificada como Patricio Candado Centurión (26) se dirigía a la vivienda de un familiar a bordo de su vehículo junto con su pareja y su hijo de 6 meses cuando fue interceptado por tres personas que lo redujeron a punta de pistola y lo obligaron a abordar otro automóvil.

El hecho se registró sobre las calles Ruíz Díaz de Guzmán casi Callejón Mafussi, en la fracción Amistad 2 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

De momento, el caso es considerado como un rapto, esto atendiendo a que no hubo ningún contacto por parte de los captores, según indicó el jefe policial a la 650 AM. “No se cuenta con mayores datos para que se diga que se trata de un secuestro pues no hay un pedido de dinero de por medio”, acotó.

González afirmó que se manejan varias hipótesis, una de ellas que el hombre tenía una deuda pendiente de pago y que esto pudo haber sido motivo para que sea llevado contra su voluntad, aunque por ahora no existen mayores detalles que sustenten dicha versión.

Uno de los aspectos que llama la atención de los investigadores es que Candado Centurión no es una persona con muchos recursos económicos y que podría ser potencial víctima de un secuestro. El mismo se desempeñaba como albañil.

El celular de la víctima se encuentra apagado desde el momento de su rapto, agregó, por lo que no se ha podido establecer ningún tipo de contacto con el mismo.

Las autoridades policiales seguirán realizando la investigación del hecho a fin de dilucidar lo ocurrido, recabando testimonios de vecinos y allegados para tratar de obtener más información, según refirió el Crio. González.