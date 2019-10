El exjefe del Gabinete Civil de Presidencia, Julio Ullón, reveló que renunció ante la molestia que generaba su labor en el Palacio, negó su involucramiento en el acta secreta de Itaipú, afirmó que nada sabe del grupo paralelo en el Indert y confirmó que ya no es accionista en la empresa Intec, la cual ganó licitaciones con la ANDE.

A través de un escrito, el político Julio Ullón hizo su descargo tras su salida del Palacio de López luego de haber presentado su renuncia (aunque en realidad le solicitaron que deje el cargo por reestructuración).

En su comunicado, primeramente deja entrever que salió ante la "feroz interna palaciega", tal como informó la periodista Estela Ruiz Díaz. Al respecto, Ullón escribió: “Presenté mi renuncia porque despertaba la molestia de algunas personas que han priorizado sus intereses egoístas antes que el cumplimiento del compromiso de buen gobierno, alentando incluso campañas mediáticas que provocaban incomodidades en el normal devenir de los procesos administrativos”.

En el segundo punto aseguró que cuando el acta bilateral de Itaipú no pasó por la Mesa de Política Energética, de la cual formaba parte. Indicó además que no intermedió con ningún representante de la empresa Leros y no tiene vinculaciones con el joven abogado Joselo Rodríguez.

En el tercer punto negó haber sido el causante del garrafal error que tuvo como participantes al propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y un falso CEO de la firma Lamborghini.

Como cuarto ítem, se explayó sobre la mafia del Indert y afirmó al respecto que tiene desconocimiento de la existencia de un supuesto grupo paralelo.

Por último informó que desde mayo del 2018 dejó de ser accionista de la empresa Intec, al momento de ser confirmado en el cargo de Jefe de Gabinete.