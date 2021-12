José Luis Criado, baja del Rally Dakar 2022 por COVID-19 copiloto del KH-7 Epsilon Team, el español con más ediciones disputadas de la prueba, se perderá la que tenía que ser su 32ª participación al dar positivo en el test PCR previo a viajar hacia Arabia Saudita.

En su lugar, se incorporará Fina Román, quien ya formó parte del equipo entre 2006 y 2012, y que cuenta con una dilatada trayectoria como copiloto.

Los encargados de prensa del equipo español, KH-7 Epsilon, han informado sobre la baja que sufre una causa del virus, que al igual que en otros deportes, va complicando el desarrollo normal de esta competencia.

“Desgraciadamente, me pierdo mi 32º Dakar. Circunstancias ajenas a mi voluntad han hecho que los resultados del test PCR salgan positivos. No me lo esperaba. Afortunadamente, hemos podido resolver la situación y en mi lugar irá Fina Román. Este año nos hacía especial ilusión llevar un bifuel más ecológico en el camión. Hemos trabajado mucho en ello y espero que mis compañeros continúen este extraordinario esfuerzo y que nos hagan disfrutar como siempre. Yo me encuentro estupendamente, pero esto es un mal sueño ”, ha asegurado el veterano copiloto español.