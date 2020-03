La Sociedad Paraguaya de Infectología aclara que la hidroxicloroquina es un medicamento antipalúdico ampliamente utilizado que provoca efectos inmunomoduladores por que también se utiliza para tratar afecciones autoinmunes como lupus y artrosis.

Los informes derivados del brote de COVID-19 de China evalúan la utilidad potencial de este medicamento para liberar el síndrome de liberación de citosinas en pacientes críticos.

Por lo tanto, la medicación en pacientes graves, no se recomienda el uso como profilaxis primaria (para prevenir la infección) ni para tratamiento de pacientes con enfermedad leve de COVID-19.

Debe ser prescripto bajo indicación médica considerando que no está exento de efectos adversos y se deben considerar posibles interacciones medicamentosas.

La hidroxicloroquina está siendo utilizada de manera experimental en pacientes con neumonía internados en sala e internados en UCI y aclaró que hasta la fecha no hay evidencia suficiente para indicar profilaxis post exposición, que está siendo investigada.

El virólogo español, el Doctor Oritz Lejarazu publicó en su cuenta de Twitter que “el estudio de Didier Raoult al día 6º, el 100% de los pacientes tratados con hidroxicloroquina y azitromicina combinadas se curaron virológicamente. Comparando con 57.1% en pacientes tratados con hidroxicloroquina solamente, y 12.5% en el grupo de control”, y aclaró que son datos preliminares sin confirmación.

Debido a la viralización del uso del medicamento, las personas se agolparon a las farmacias para comprarlo en cantidades, situación que generó inconvenientes en los pacientes que realmente requieren del fármaco para su tratamiento diario y les es imprescindible sin embargo, se encontraron con stock cero en algunas farmacias por lo que a través de las redes solicitaron a las personas prudencia y que se informen para no desabastecer a quienes realmente lo necesitan.

Los que realmente necesitamos ese medicamento, ya no lo conseguimos en las farmacias. Por favor no lo compren si no lo necesitan pic.twitter.com/JeMrZfTKXh

