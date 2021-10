La exigencia del lavado de manos antes del ingreso a cualquier lugar seguirá vigente, pues la pandemia continúa, advirtió el ministro de Salud, Julio Borba, quien aclaró que este proceso no implicará ningún retraso para las elecciones, ya que lo mismo se aplicó en las internas partidarias y no hubo problemas.

Este domingo se desarrollan las elecciones municipales, bajo el protocolo sanitario que incluye el lavado de manos y otras medidas preventivas como evitar que los miembros de mesa toquen las cédulas de los votantes.

Al respecto, el ministro de Salud fue consultado sobre la posibilidad de que este trámite termine enlenteciendo la votación.

“Seguimos en pandemia, el virus sigue circulando, yo me fui a votar en las internas como cualquier ciudadano más y no me tomó mucho tiempo”, recordó el secretario de secretario de Estado en entrevista con la 730 AM.

El argumento del periodista Enrique Vargas Peña, es que el Covid-19 no se transmite por contacto con superficies y que, si bien las manos limpias previenen muchas enfermedades, el Covid-19 no es una de ellas.

No obstante, Julio Borba insistió en la continuidad de la pandemia y advirtió que si bien la situación epidemiológica es favorable en este momento, no se deben relajar las medidas, sino mantenerlas.