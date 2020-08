Fue por culpa del amor que Jemina, en vez de seguir su camino con destino a grandes superaciones profesionales debió desviar de rumbo.

Pagó precio de los arrebatos de la juventud. Tal como lo dice ella, “cuando somos jóvenes atropellamos todo y no nos damos cuenta de las consecuencias”.

Así, tras haber sobrellevado una intensa relación amorosa de meses, Jemina ingresó al Buen Pastor y se cortaron los objetivos trazados.

Pero no del todo. La experiencia le valió para adquirir una visión de la vida y sobre todo comprender que hay mil y una historias no contadas y que sólo con una visión jurídica quedan ocultas tras las rejas de la indiferencia.

EL ORIGEN DE TODO

Jemina María Jacquet Ferreira fue condenada a 15 años de prisión pero a los dos de haber ingresado al sistema fue liberada con condiciones estrictas.

Su conducta fue observada y monitoreada de modo a que no regrese al reclusorio mientras la causa por la que fue procesada seguía su curso.

En ese periodo, nuestra entrevistada se convenció de que los errores “no nos deben servir para caer en la victimización, sino que nos deben impulsar para crecer, corregir y demostrar que sólo nos hemos equivocado y que como cualquiera, tenemos derecho a una segunda oportunidad”.

Entonces, con sus compañeras de celda emprendió un nuevo reto y dio paso al emprendedurismo. Quiso ser cabeza de una nueva etapa e impulsar a otras personas a dar un giro a sus vidas.

Como responsable de esa iniciativa se convirtió en caporal de sus compañeras. Las instó a no forjar sobre ellas una aureola de compasión, porque estaba claro que al ser parte de una comunidad carcelaria la sociedad no iba a estar a su favor, por lo que tendrían que salir a flote solas, enfrentando estigmas, dedos acusadores y casi siempre con la espalda social en sus caras.

Y así nace La Caporal. Un emprendimiento orientado a la creación de múltiples trabajos que cambiaría la vida de las reclusas, porque el sistema penitenciario aún está lejos de labrar un camino real a la reinserción, por más iniciativas independientes que existan.

REINSERCIÓN: UN COMPROMISO CON UNO MISMO

“Siempre les manifesté que si no lo hacemos nosotras, nadie lo hará. Era cuestión de asumir el compromiso con nuestra libertad y poder recuperar un espacio en la sociedad, transformadas en personas de bien que aprendimos de nuestros errores”, indica Jemina.

Entonces empezó a crecer el emprendimiento. Se predispusieron a trabajar y fabricar variedad de artículos de artesanía, sobre los cuales dedicarían días y horas para demostrar a las autoridades que están preparadas para volver a una vida normal.

Esa iniciativa ayudó a Jemina a recuperar el camino que anduvo antes del 2010. Y de paso, su perspectiva sobre el sistema penitenciario cambió rotundamente. Dejó de tener una mirada meramente jurídica porque vivió en carne propia historias no contempladas en un proceso.

“Para peor, en nuestro país no se invierte en eso. Aquí aumentan presupuestos para cárceles y recortan para salud, educación y trabajo. En un país de primer mundo hacen al revés. Proyectan la reinserción social y no construyen prisiones, además de destinar más fondos a educación y salud”, indicó.

MÁS DE 500 PERSONAS TRABAJAN EN POS DE LA REINSERCIÓN

Hoy día, La Caporal trabaja con más de 500 personas privadas de su libertad. En el Buen Pastor son 70 mujeres dedicadas a la iniciativa y 150 en Tacumbú, pero todos registrados en una base de datos verificada para que a la hora de reducir penas o salir, haya un aval que compruebe que están aptos para ser libres.

A la fecha han participado de concursos de artesanía, ganando algunos de ellos. La Municipalidad de Asunción reconoció al emprendimiento como de interés cultural y además de las hermosas obras, La Caporal ofrece servicios gratuitos de asesoría legal.

“Nuestro programa apunta a que las personas privadas de libertad crean en sí mismas. Deben saber que depende mucho más de ellos que de los demás. Les damos herramientas para que al salir sepan enfrentar a la sociedad con armas que sustentarán su nueva vida”, asegura Jemina.

Tanto es el fervor que le pone a esa actividad que no tiene tiempo para otras cosas. “Si tengo un momento libre lo aprovecho para leer y descansar”, dice, mientras ceba un mate, bebida de la que es apasionada.

A sus 40 años hoy puede hablar con solvencia sobre experiencias de vida. Experiencias tristes pero enriquecedoras, porque lo afirma: “De todo se aprende y cada experiencia nos deja algo útil”.Y mientras lo dice se emociona, porque sabe que un error del pasado torció los planes que al inicio tuvo cuando cursaba la carrera de Derecho en la UNA.

Pero no hay mal que por bien no venga. Aprendió la lección y hoy no sólo orienta a los privados de libertad a recomponerse, sino que les da herramientas para salir adelante y demostrar que no todo está perdido.

“Convicción y compromiso es lo que pedimos a ellos y ellas”, sostiene Jemina, quien además de tener el corazón en Misiones, donde viven sus padres José y Gladys lo tiene en su emprendimiento, que ya le brindó satisfacciones y le hace creer que mientras haya vida, cada día es una chance de rectificar rumbos y torcer conceptos de negativos a positivos.