Trabucco, en contacto con la 970 AM, expresó que se presentaron en el 2015 como cualquier otra empresa y fueron adjudicados con el almuerzo escolar gracias a un precio “bastante competitivo” de G. 8.500 la porción por un contrato de G. 14.000 millones para 16.000 niños.

“Lógicamente necesitamos un lugar para establecer nuestra base de operaciones”, sostuvo Trabucco quien recordó que se instalaron en un tinglado propiedad de Humberto Vega Zárate durante un año y que desde allí se movilizaron por necesidad de mayor espacio.

Sostuvo que cuando llegaron al Departamento de Paraguay le ofrecieron “miles de locales”, que esa vivienda era “bastante económica”, vacía y abandonada. Sobre porqué la empresa de Vega Zárate le seguía proveyendo tomates pese a estar suspendida, sostuvo que era la Gobernación la que compraba de los productores.

“Yo no le compré solo a él sino a varios tomateros. Él me vendía a mí en forma particular no es que le vendía a la Gobernación”, indicó Trabucco quien dijo que no tiene nada que ver con las ventas de Vega Zárate a la Gobernación.

Sobre la designación de Enzo Cuevas -hijo de gobernador y actual Presidente de Diputados- como coordinador de la entrega y sistematización, dijo que cada Gobernación elige a un coordinador.

El diario La Nación publicó una serie de investigaciones sobre posibles irregularidades en licitaciones realizadas durante su gestión como gobernador. A raíz de las publicaciones, solicitaron a la Fiscalía reabrir el caso.