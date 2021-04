Una verdadera odisea sufren las familias para conseguir oxígeno de uso domiciliario para sus pacientes con Covid-19. Las empresas encargadas de la distribución del producto ya no dan abasto por la alta demanda e incluso ya tienen a sus clientes en lista de espera.

Armando Isla Aguilera, propietario de Aries Logística, empresa distribuidora de oxígeno medicinal para uso domiciliario, comentó al canal Gen que registran una altísima demanda del oxígeno puro del 99% que ofrece en su establecimiento.

“Nosotros trabajamos con dos empresas locales que producen el oxígeno y nos encargamos de distribuir finalmente. Ahora tenemos entre 350 a 380 balones alquilados, no sabemos cuántos de ellos son para pacientes con Covid. Estamos en una crisis, es una situación que nunca antes se dio, el oxígeno es muy importante para la recuperación de un enfermo, más aún cuando se ve afectada la parte respiratoria”, comentó.

El encargado señaló que en la producción del oxígeno no existen inconvenientes, pero sí en la cantidad de equipos para envasar el gas. “Estamos colapsados y lastimosamente no podemos proveer a todos los clientes que nos solicitan, tenemos ya una lista de espera de 150 personas que están aguardando el equipo. Gracias a Dios tenemos buena producción de oxígeno. El problema más bien se da en la cantidad de las válvulas, los reguladores y los tubos. El mercado no está preparado para semejante demanda, muchos piden como prevención”, acotó.

Los balones de oxígeno vienen en diferentes tamaños, según precisó el propietario, el más pequeño de 1.5 litros posee una autonomía de 2 horas a nivel mínimo, y se usa más para los primeros auxilios. La recarga cuesta 70.000 guaraníes. Mientras que los balones más grandes pueden suministrar el producto durante 22 a 24 horas.