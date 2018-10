La afectada contó a radio UNO que en febrero del 2015 firmó un contrato para acceder a un departamento ubicado en un barrio de Asunción, con todos los lujos. Hasta abril de este año abonó 220.000 guaraníes de manera mensual.

“Era como una inversión, con mi esposo no le dimos tanta importancia porque tenemos nuestra casa, pero imaginate la gente que no tiene una vivienda e invierte en esto buscando su primera casa”, resaltó.

Siguió contando que atendiendo que va a refaccionar su residencia, optó con su marido ir a ver el departamento que estaban pagando para poder licitar.

“Fuimos y nada que ver con lo que te prometen. Cuando fuimos a ver, era una ratonera. El edificio tiene una sola torre toda ocupada y la que se debe licitar ni siquiera está construida. Cuando llamé me pidieron 100 millones. Es realmente vergonzoso y encima no te contestan las llamadas o mensajes luego. Te prometen, te muestran una cosa y la realidad es otra”, criticó.

Olivera indicó que ante esta situación se comunicó con Dany Durand (actual ministro de Urbanismo - ex Senavitat) y este le mencionó a través de Whatsapp que en el 2015 vendió sus acciones a Fernando Román. “Yo creo que Dany habrá averiguado mi contrato para decirme que vendió justo el año que yo firmé el documento, porque a otros les dijo que ya vendió en el 2013 o el año pasado”, resaltó.

“Lo de Mocipar es directamente una estafa. Es cierto, no te ponen una pistola en la cabeza (tal como alegó en su defensa Durand), pero si lo que prometen no existe, es una estafa. Es horroroso el edificio, es un asco, un yuyal, es una cosa espantosa lo que hicieron. Si te prometen una cosa, te cobran por eso, pero al final te dan otra cosa y por más dinero, ¿cómo se llama eso?”, cuestionó.

Llamativamente, según indicó, el cobrador ya no pasa por su casa luego de que haya visto cuál era el producto que le quisieron dar. Añadió que no puede recuperar su dinero porque en el contrato se establece la no devolución, pero en contrapartida permite al cliente ver otras opciones, las cuales -según contó Olivera- no existen en la práctica.

La profesional sostuvo que accionar judicialmente conlleva su costo, por lo que muchas personas siguen pasando un calvario con la empresa Mocipar.

A través de las redes sociales, los afectados comenzaron a juntarse para presentar una denuncia masiva. Instaron a ponerse en contacto con la señora Liza Ortiz al (0971) 607-754. La misma contó que hasta el momento están integrando el grupo 92 personas, pero resaltó que existen otros cientos en las mismas circunstancias y que están agrupando los casos para recurrir a la justicia.